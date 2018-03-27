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В период проведения Чемпионата мира будут установлены контейнеры для раздельного сбора мусора
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В период проведения Чемпионата мира будут установлены контейнеры для раздельного сбора мусора 

Вестник района Гагаринский 51 минуту назад
Фото: Вестник района Гагаринский
Об этом сообщил руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.
«Бачки для четырех видов отходов будут организованы на стадионах. Никто не будет заниматься профанацией — все отходы, которые будут разделены во время Чемпионата мира, будут переработаны. Это наша основная задача. Количество бачков пока неизвестно, так как оно будет согласовываться со службой безопасности. На каждом шагу мы их поставить не сможем, но они будут», — рассказал Кульбачевский.
В данном случае будет использована практика, которая применяется на стадионах по всему миру.
Ранее на расширенном заседании коллегии департамента он отметил, что в Москве в период проведения чемпионата болельщиков о нормах экологического поведения будут информировать волонтеры, сообщает агентство новостей «Москва».
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