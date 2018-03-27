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Предприятия в Крыму получат скидку на оплату сбора за вредные выбросы
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Предприятия в Крыму получат скидку на оплату сбора за вредные выбросы 

Парламентская газета 51 минуту назад
Фото: Парламентская газета
Предприятия на территории Крыма и Севастополя будут платить за вредные выбросы по льготному тарифу. Соответствующий законопроект правительства Госдума приняла в первом чтении 27 марта.
Документ разрешит некоторые проблемы с соблюдением российских законов, которые возникли на полуострове в ходе переходного периода. Например, связанные с нормой об обязанности юрлиц и индивидуальных предпринимателей получать специальное разрешение на выброс загрязняющих веществ.
Чтобы предприятию получить такое разрешение, нужно утвердить нормативы предельно допустимых выбросов, а также иметь в пользовании водный объект.
При этом у местных лабораторий, имеющих право утверждать нормативы, не было необходимой аккредитации. Сегодня эта проблема устранена, но многие предприятия до сих пор функционируют без разрешения на выбросы в воду. По закону, в таком случае они должны вносить плату, которая рассчитывается с повышающим коэффициентом — 25.
Таким образом, индивидуальные предприниматели, работающие на территории Крыма и Севастополя и осуществляющие сброс загрязняющих веществ, несут необоснованные финансовые расходы. Поэтому предлагается, чтобы они применяли коэффициент 1, вместо повышающих коэффициентов 5 и 25.
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