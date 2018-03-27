Предприятия Крыма освободят от повышенных взносов за экологический вред

Для предприятий Крыма , которые платили повышенные взносы за вредное воздействие на окружающую среду, этот взнос будет понижен. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении.

По словам замминистра природных ресурсов и экологии Мурада Керимова, законопроект направлен на решение возникших в условиях затянувшегося переходного периода проблем, связанных с соблюдением российского законодательства в области охраны окружающей среды юрлицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими хозяйственную деятельность в Крыму и Севастополе

Принятым в 2002 году Законом «Об охране окружающей среды» предусмотрено, что выбросы химических веществ и микроорганизмов в окружающую среду в пределах установленных нормативов допускаются на основании разрешений, выданных органами исполнительной власти.

Перед получением разрешения организация должна получить санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии предельно допустимых выбросов санитарным правилам. Оно может быть получено только при наличии данных о качестве сточных вод. Эти данные могут быть представлены по результатам анализов, выполненных испытательной лабораторией, соответствующей требованиям системы аккредитации лабораторий и национального стандарта.

В переходный период в Крыму и Севастополе из-за отсутствия аккредитации лабораторий природопользователи не имели возможности утвердить нормативы предельно допустимых выбросов и сбросов и получить разрешения. Сейчас проблема решена, но в связи с тем, что было упущено время, многие предприятия и бюджетные учреждения Крыма и Севастополя работали без разрешений.

В соответствии с правилами исчисления и взимания платы за негативное воздействие на окружающую среду, утверждёнными постановлением Правительства в 2017 году, при отсутствии разрешений на выбросы вредных веществ в атмосферный воздух и сбросы в водные объекты, граждане обязаны вносить плату, превышающую обычный взнос.

Таким образом, ряд предприятий в Крыму несут необоснованную финансовую нагрузку. Законопроектом предлагается дать таким предприятиям платить плату по обычной ставке. Инициатива принята парламентариями в первом чтении.