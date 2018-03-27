Контейнеры для раздельного сбора мусора установят на стадионах Москвы в период проведения ЧМ-2018

Об этом журналистам сообщил руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

«Бачки для четырех видов отходов будут организованы на стадионах. Никто не будет заниматься профанацией — все отходы, которые будут разделены во время ЧМ, будут переработаны. Это наша основная задача. Количество бачков пока неизвестно, так как оно будет согласовываться со службой безопасности. На каждом шагу мы их поставить не сможем, но они будут», — сказал А. Кульбачевский.

Он отметил, что такая практика применяется на стадионах по всему миру.