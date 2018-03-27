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Контейнеры для раздельного сбора мусора установят на стадионах Москвы в период проведения ЧМ-2018
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Контейнеры для раздельного сбора мусора установят на стадионах Москвы в период проведения ЧМ-2018 

Агентство «Москва» 1 час назад
Об этом журналистам сообщил руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.
«Бачки для четырех видов отходов будут организованы на стадионах. Никто не будет заниматься профанацией — все отходы, которые будут разделены во время ЧМ, будут переработаны. Это наша основная задача. Количество бачков пока неизвестно, так как оно будет согласовываться со службой безопасности. На каждом шагу мы их поставить не сможем, но они будут», — сказал А. Кульбачевский.
Он отметил, что такая практика применяется на стадионах по всему миру.
Ранее на расширенном заседании коллегии департамента он отметил, что в Москве в период проведения чемпионата болельщиков о нормах экологического поведения будут информировать волонтеры.
Чемпионат мира по футболу 2018 г. пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону, Волгоград, Калининград, Екатеринбург.
Агентство «Москва»: последние новости
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