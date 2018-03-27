На Дальнем Востоке заметили краснокнижного черного грифа

Краснокнижный черный гриф с меткой впервые зафиксирован на Дальнем Востоке

Меченого черного грифа, который занесен в Красную книгу, зафиксировали в Приморье впервые в истории наблюдений на Дальнем Востоке, сообщает пресс-служба нацпарка "Земля леопарда".

Оба крыла редкой птицы "украшали" большие бирки с цифрой 17. Ученые выяснили, что хищник был помечен 12 лет назад в монгольском заповеднике.

Специалисты нашли одного из участников мечения грифа — американского орнитолога Ричарда Ридинга, который рассказал, что птицу пометили 20 июля 2006 года еще птенцом в монгольском национальном парке "Их Нарт".

"Последнюю информацию об этом грифе мы получили в 2009 году, когда он несколько лет подряд зимовал в Южной Корее , поэтому так здорово было встретить теперь эту птицу здесь!", — сообщил Ридинг.

"Если же грифы широко кочуют в поисках массовых кормов, то привлечь их к подкормочным станциям было бы очень просто — эффект будет быстрым и значительным. Хорошо известно, что грифы живут долго, а вот о такой долговечности крыловых меток я не знал и не подозревал, что птицы могут носить их так долго", — рассказал Юрий Глущенко. По словам орнитолога, доцента кафедры естественно-научного образования школы педагогики ДВФУ Юрия Глущенко, интересно, что птица поменяла изначальное место зимовки — Южную Корею. Это свидетельствует об отсутствии у грифов привязанности к изначально выбранным местам зимовок.