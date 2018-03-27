А. Кульбачевский заявил об улучшении качества воздуха, воды и почвы в Москве

Экологические характеристики воздуха, воды и почвы в Москве улучшаются, заявил руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский на расширенном заседании коллегии департамента.

«Наблюдается устойчивая динамика снижения загрязнения воздуха в Москве по целому ряду приоритетных веществ. В 2017 г. отмечено снижение оксида азота по сравнению с прошлым годом. Большим достижением является снижение концентрации взвешенных частиц РМ10 и оксида углерода. По комплексному показателю индекса загрязнения атмосферы (ИЗА) он оценивается как низкий и ниже, чем в прошлом году. Он рассчитан по пяти веществам, рекомендованным Всемирной организацией здравоохранения , они контролируются на всей территории города, на всех типах городских территорий — СО, NO2, О3, PM10, SO2», — сказал А. Кульбачевский.

Отмечается, по словам чиновника, снижается загрязнение подземных, в том числе родниковых вод, а также происходит стабилизация склонов на участках, подверженных развитию оползневых процессов.

«Что касается качества воды, то на выходе Москвы-реки из города по нитрат-иону, фосфатам, фторидам, анионным поверхностно-активным веществам (АПАВ) среднегодовые концентрации снизились в среднем в 1,2 раза, по нитрит-иону — в 1,7 раз. Общий объем сточных вод за 10 лет снизился более чем на 20%. Содержание нефтепродуктов на всем протяжении Москвы-реки в черте города стабильно не превышает культурно-бытовых нормативов. С 2014 г. после начала реконструкции Курьяновских очистных сооружений среднегодовые концентрации иона аммония в реке Москве снизились на 28%», — добавил он.

Кроме того, продолжается тенденция снижения загрязнения почв нефтепродуктами, подчеркнул руководитель департамента.