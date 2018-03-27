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Законопроект об улучшении работы систем контроля выбросов и сбросов загрязняющих веществ внесен в Госдуму
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Законопроект об улучшении работы систем контроля выбросов и сбросов загрязняющих веществ внесен в Госдуму 

Агентство «Москва» 50 минут назад
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта о совершенствовании работы систем автоматического контроля выбросов и сбросов загрязняющих веществ. Об этом сообщает сайт правительства.
«Законопроектом предлагается внести изменения в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» в части совершенствования регулирования отношений при создании систем автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ в рамках производственного экологического контроля», — говорится в сообщении.
Одновременно предлагается внести изменения, которыми будут установлены требования при создании систем автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду в рамках проведения производственного экологического контроля, которые еще не вступили в силу. «В частности, предлагается передавать информацию о показателях выбросов, сбросов загрязняющих веществ в государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, вместо государственного фонда данных государственного экологического мониторинга», — говорится в сообщении.
Также законопроектом предлагается из состава государственного фонда данных государственного экологического мониторинга исключить информацию о результатах производственного контроля в области охраны окружающей среды и государственного экологического надзора.
Законопроектом предлагается оснащать источники выбросов, сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду на основе программ создания систем автоматического контроля. Такая программа должна рассматриваться надзорным органом в составе заявки на получение комплексного экологического разрешения, которое предприятия будут получать в период с 2019 г. до 2025 г.
Срок реализации программы создания систем автоматического контроля не может превышать четырех лет со дня получения комплексного экологического разрешения.
Документ подготовлен Минприроды России.
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