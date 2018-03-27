В России ужесточат контроль за выбросом загрязняющих веществ

Госдуму внесен законопроект о совершенствовании работы систем автоматического контроля выбросов и сбросов загрязняющих веществ. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«В частности, предлагается передавать информацию о показателях выбросов, сбросов загрязняющих веществ в государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, вместо государственного фонда данных государственного экологического мониторинга», — говорится в документе.

Законопроектом также предлагается оснащать источники выбросов, сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду на основе программ создания систем автоматического контроля. Такая программа должна рассматриваться надзорным органом в составе заявки на получение комплексного экологического разрешения, которое предприятия будут получать в период с 2019 года до 2025 года.