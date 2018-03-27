Ещё
В России ужесточат контроль за выбросом загрязняющих веществ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России ужесточат контроль за выбросом загрязняющих веществ 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
В Госдуму внесен законопроект о совершенствовании работы систем автоматического контроля выбросов и сбросов загрязняющих веществ. Об этом сообщается на сайте кабмина.
«В частности, предлагается передавать информацию о показателях выбросов, сбросов загрязняющих веществ в государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, вместо государственного фонда данных государственного экологического мониторинга», — говорится в документе.
Законопроектом также предлагается оснащать источники выбросов, сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду на основе программ создания систем автоматического контроля. Такая программа должна рассматриваться надзорным органом в составе заявки на получение комплексного экологического разрешения, которое предприятия будут получать в период с 2019 года до 2025 года.
Парламентская газета: последние новости
В Волоколамске перенесут начало школьных занятий на два часа из-за выбросов на свалке «Ядрово» В Госдуме торопят Минприроды с законами о чистом воздухе Проблему захоронения отходов в Арктике не решить запретом, заявили в Госдуме
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин впервые прокомментировал трагедию в Кемерово407
Сын Табакова отказался общаться с Зудиной33
«Нефть в обмен на удовольствия» привела к трагедии в Кемерово121
Мэр Кемерово отправил жителей на «экскурсию» в морг405
Россия предложила выбор для изгнания дипломатов США198
Видео
01:12
В России анонсировали «ответ каждому»
Политика
04:07
Названа причина запертых дверей в кинозале сгоревшего ТЦ
Пожары Происшествия
01:00
У россиян стало больше «свободных денег»
Личный счет Социология
00:35
Госдеп США отреагировал на трагедию в России
В мире Политика
00:58
Юлия Пересильд легла под капельницу
Шоу-бизнес
05:59
Ведущего «загнобили» за комментарии в адрес Миноуг
Шоу-бизнес
01:21
Россия обвинила США в злоупотреблениях
Политика В мире
03:06
Россия предложила выбор для изгнания дипломатов США
Политика
02:20
Юная фаворитка раскрыла тайны Пугачевой
Шоу-бизнес
09:14
Лондон проверит активы российских олигархов
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение