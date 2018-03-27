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Россельхознадзор сообщил о росте числа выявленных стихийных свалок на 62% в 2017 году
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Россельхознадзор сообщил о росте числа выявленных стихийных свалок на 62% в 2017 году 

Rambler News Service 3 часа назад
Фото: Мой город Чебоксары
Россельхознадзор в 2017 году в рамках обследования земель сельхозназначения зафиксировал рост количества стихийных свалок на 62,4% к показателю 2016 года: общее число обнаруженных свалок выросло на 949 штук — до 2469, следует из материалов ведомства.
«В рамках обследования земель сельхозназначения с целью выявления мест захламления и скопления отходов производства и потребления выявлено 2469 свалок на площади 3 тысячи га (в 2016 году выявлено 1520 свалок на площади 2,1 тыс. га)» — говорится в материалах ведомства.
Отмечается, что из числа выявленных в 2017 году ликвидировано 964 свалки на площади 622,9 га.
В пресс-службе Россельхознадзора RNS cообщили, что ведомство считает возможным рассмотреть вопрос об увеличении размера административного наказания за указанные нарушения.
«Существующие меры административного воздействия не являются достаточными, Россельхознадзор считает возможным рассмотреть вопрос об увеличении размера административного наказания за указанные нарушения», — сказали в пресс-службе.
В Россельхознадзоре также заявили о необходимости усиления контроля за накоплением, сбором, транспортировкой и утилизацией мусора.
«По мнению Россельхознадзора, необходимо усиление контроля за деятельностью органов государственной власти, к полномочиям которых относится организация деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов, также за деятельностью органов местного самоуправления, к вопросам местного значения которых относится участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территориях соответствующих муниципальных образований», — добавили в пресс-службе Россельхознадзора.
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