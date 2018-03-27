Эксперт: стандарт экологической безопасности в Арктике будет полезен регионам

ЯКУТСК , 27 марта. / ТАСС /. Национальный общественный стандарт «Экологическая безопасность Арктики», разработанный организацией «Ассоциация полярников», может стать настольной книгой региональных властей и промышленных компаний в арктических регионах. Такое мнение высказал ТАСС во вторник вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Якутии Вячеслав Шадрин.

Документ проходит общественные слушания в Торгово-промышленной и Общественной палатах Якутии. В его обсуждении принимают участие общественники, экологи и коренные народы.

"Национальный общественный стандарт разработан по мировым стандартам, включает в себя лучшие практики по проведению компаний в Арктике. С другой стороны, это добровольный документ. В него включены очень детальные и важные индикаторы, в частности, о взаимоотношениях с коренными народами, своевременным информированием местного населения о ведении хозяйственной деятельности. Этих положений, к сожалению, нет в современном российском законодательстве", — отметил Шадрин.

Он добавил, что в стандарте большое внимание уделено технологиям ликвидации ЧС в условиях Арктики. По мнению эксперта, документ должен быть «настольной книгой для региональных властей, для всех компаний, работающих в регионе. Конечно, крупные компании имеют собственные экологические стандарты. Документ может быть полезен, например, небольшим старательским артелям, региональным нефтяным компаниям, которые стремятся к реализации экологических стандартов», — отметил он.