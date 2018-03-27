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Почти 900 деревьев и кустарников высадят в Гольяново до конца года
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Почти 900 деревьев и кустарников высадят в Гольяново до конца года 

Агентство «Москва» 3 часа назад
Почти 900 деревьев и кустарников планируется высадить в рамках программы озеленения столичного района Гольяново в 2018 г. Об этом сообщает пресс-служба управы района.
«Совет депутатов Гольяново согласовал проведение работ по озеленению района. Всего в рамках работ по озеленению на территории района будет высажено около 900 зеленых насаждений. Отметим, что на территории Гольяново будет высажено 20 деревьев и 878 кустарников. Жители района Гольяново на портале «Активный гражданин» определились, какие кустарники и деревья они хотят видеть», — говорится в сообщении.
В материале отмечается, что высадка растений пройдет по 18 адресам. Среди кустарников и деревьев, выбранных жителями района, значатся чубушник, спирея обыкновенная, рябина и ряд других. В 2017 г. на территории района Гольяново было высажено около 1 тыс. зеленых насаждений.
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