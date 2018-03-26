Предприятие в Шаховской оштрафовали за сброс стоков в водные объекты

Муниципальное предприятие коммунального хозяйства «Шаховская», эксплуатирующее очистные сооружения в рабочем поселке Шаховская, привлекли к ответственности за сброс стоков с очистных сооружений в водные объекты, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

Исполнение федерального законодательства при эксплуатации очистных сооружений в Шаховской проверила межрайонная природоохранная прокуратура Московской области . Выявлено, что предприятие осуществляет сброс сточных вод в водные объекты в отсутствие решений о предоставлении их в пользование, а также действующих разрешений на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду.

«По результатам рассмотрения постановлений прокурора региональное министерство экологии и природопользования привлекло виновных лиц к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 82 тысячи рублей», — говорится в сообщении.

Также хозяйствующему субъекту внесено представление об устранении выявленных нарушений закона.