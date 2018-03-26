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Предприятие в Шаховской оштрафовали за сброс стоков в водные объекты
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Предприятие в Шаховской оштрафовали за сброс стоков в водные объекты 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Муниципальное предприятие коммунального хозяйства «Шаховская», эксплуатирующее очистные сооружения в рабочем поселке Шаховская, привлекли к ответственности за сброс стоков с очистных сооружений в водные объекты, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.
Исполнение федерального законодательства при эксплуатации очистных сооружений в Шаховской проверила межрайонная природоохранная прокуратура Московской области. Выявлено, что предприятие осуществляет сброс сточных вод в водные объекты в отсутствие решений о предоставлении их в пользование, а также действующих разрешений на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду.
«По результатам рассмотрения постановлений прокурора региональное министерство экологии и природопользования привлекло виновных лиц к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 82 тысячи рублей», — говорится в сообщении.
Также хозяйствующему субъекту внесено представление об устранении выявленных нарушений закона.
«Фактическое устранение нарушений взято прокуратурой на контроль», — подчеркивается в материале.
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