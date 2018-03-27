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В Казани канализационные стоки попали в Волгу. Возбуждено дело
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В Казани канализационные стоки попали в Волгу. Возбуждено дело 

Казанский Портал 27 марта 2018
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту сброса канализационных стоков в Волгу. Неприятная история случилась в Кировском районе Казани.
По версии следствия, 14 января из канализационно-насосной станции по улице Боевая произошел сброс стоков в залив Волги. Специалисты Минэкологии РТ взяли пробы воды. Экологи зафиксировали превышение концентрации вредных веществ.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Скоро будет назначена судебно-экологическая экспертиза, сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ.
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