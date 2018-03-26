В Подмосковье к 2020 году появится более 9 тысяч контейнеров для раздельного сбора отходов

На территории Московской области к концу 2019 года планируют установить свыше 9 тысяч контейнеров для раздельного сбора мусора и более 10 тысяч контейнеров для особо опасных отходов, при этом о введении ответственности для тех, кто пренебрегает разделением мусора, можно будет говорить только после того, как будет полностью готова вся необходимая инфраструктура, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

Председатель комитета Мособлдумы по экологии и природопользованию Алла Полякова приняла участие в IX международном форуме «Экология», который проходил с 22 по 23 марта и собрал более 1 тысячи участников из 75 регионов России и 10 иностранных государств.

«К концу 2019 года будет установлено более 9 тысяч контейнеров раздельного сбора отходов и более 10 тысяч контейнеров для особо опасных отходов. Также предусмотрено создание мусоросортировочных пунктов на территории всех муниципальных образований. Будет модернизировано 27 сортировочных баз, построено еще 46 сортировочных баз и приобретено 86 единиц техники с установленными раздельными контейнерами под разные виды отходов», — говорится в сообщении.

В ходе форума Полякова выступила на рабочей сессии «Расширенная ответственность производителей и импортеров — драйвер развития отрасли переработки отходов?» и отметила, что сегодня именно в Московской области захоранивается 20% мусора всей страны. Каждый житель региона «производит» примерно 400 килограммов мусора в год.

«Сегодня Московская область активно решает острый вопрос утилизации отходов. Закрываются и рекультивируются полигоны, пресекается появление несанкционированных свалок, разрабатывается новая система обращения с отходами. Не только сортировка с извлечением ценных компонентов для рециклинга, но и переработка, и термическое обезвреживание неперерабатываемых отходов — все это необходимые составляющие успешного решения стоящих задач», — уточнила депутат.

Она подчеркнула, что губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем ежегодном отчете поставил задачу — с 2019 года внедрить раздельный сбор на территории всего региона. Для реализации этой масштабной задачи необходимо создание удобной инфраструктуры для сбора отходов и организации его своевременного вывоза.

«Сейчас активно обсуждается инициатива введения дифференцированного тарифа, чтобы стимулировать жителей и управляющие компании на сортировку ТКО. Предполагается, что за сортированные ТКО собственники будут платить по более низкому тарифу», — добавила Полякова.

При этом депутат уверена, что в России думать о введении ответственности для тех, кто пренебрегает разделением мусора, можно только тогда, когда будет полностью готова вся инфраструктура для раздельного сбора отходов.