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«МСЗ — всего лишь часть большой схемы по обращению с отходами»
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«МСЗ — всего лишь часть большой схемы по обращению с отходами» 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Завод, конечно, нужен. Но этот завод — лишь часть большой схемы по утилизации отходов. Причем, не самая важная часть. Согласно федеральной программе, где наш город выступает как пилотный, Казань к 2021-2022 годам должна выйти к нулевому захоронению отходов. Чтобы это было реализовано на практике, следует внедрить раздельный сбор мусора, наладить логистику, создать станции перегрузки и осуществить еще ряд мероприятий.
Но, самое важное, единственный способ реализовать данную схему — создать конкурентную среду в сфере обращения с отходами. Посредством механизмов налогового стимулирования на рынок надо допустить малый бизнес. Это значительно увеличит спрос на вторсырье. Что впоследствии приведет к уменьшению количества вторсырья в мусоре. Предпринимателям должно быть финансово выгодно приобретать разные фракции ТКО у населения. Тогда и граждане будут активно заниматься разделением мусора.
Иначе, без раздельного сбора и выстроенной логистики, один лишь только мусоросжигательный завод не поможет добиться требуемого результата. Ведь весь мусор подряд сжигать нельзя».
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