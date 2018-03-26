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В Самаре осуществлялись сбросы отходов 4-5 классов опасности
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В Самаре осуществлялись сбросы отходов 4-5 классов опасности 

АиФ-Самара 1 час назад
Фото: АиФ-Самара
В ходе проверки, проведённой прокуратурой Самары совместно с департаментом городского хозяйства и экологии, установлено, что три физических лица осуществляли сбросы отходов 4-5 классов опасности в Кировском и Октябрьском районах Самары, сообщает надзорное ведомство.
В результате противоправных действий вышеуказанных лиц общий вред, причиненный окружающей среде, составил около 500 тысяч рублей.
До настоящего времени физическими лицами в добровольном порядке вред, причиненный их действиями окружающей среде, возмещен не был.
В этой связи прокуратурой города направлено в суды пять исковых заявлений о взыскании вреда, причиненного почвам как объекту окружающей среды сбросом отходов.
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