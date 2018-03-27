Росприроднадзор проверит мусорные полигоны в Ленобласти

Департамент Росприроднадзора по СЗФО проведет инвентаризацию мусорных полигонов в Ленобласти . Сотрудники ведомства проверят мощности полигонов и соблюдение санитарно-защитной зоны.

Ведомство сообщает, что в случае если будут выявлены грубые нарушения условий или искажение экологической информации, в отношении нарушителей будут приниматься самые строгие меры. Под ними подразумевается исключение из государственного реестра объектов размещения отходов, то есть свалка автоматически становится незаконной и подлежит уничтожению.