Росприроднадзор проверит мусорные полигоны в Ленобласти 

Департамент Росприроднадзора по СЗФО проведет инвентаризацию мусорных полигонов в Ленобласти. Сотрудники ведомства проверят мощности полигонов и соблюдение санитарно-защитной зоны.
Ведомство сообщает, что в случае если будут выявлены грубые нарушения условий или искажение экологической информации, в отношении нарушителей будут приниматься самые строгие меры. Под ними подразумевается исключение из государственного реестра объектов размещения отходов, то есть свалка автоматически становится незаконной и подлежит уничтожению.
Летом 2017 года ведомство предупредило областные полигоны о недопустимости нарушений. Как сообщает пресс-служба Росприроднадзора, они в курсе нескольких особо крупных незаконных свалок на территории Ленинградской области. Так, одна из них, по мнению экологов, может разрастись и в ближайшее время привести к повторению инцидента в Волоколамске.