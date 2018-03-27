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Росприроднадзор проверит мусорные полигоны в Ленобласти
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Росприроднадзор проверит мусорные полигоны в Ленобласти 

Ivyborg.ru 1 час назад
Департамент Росприроднадзора по СЗФО проведет инвентаризацию мусорных полигонов в Ленобласти. Сотрудники ведомства проверят мощности полигонов и соблюдение санитарно-защитной зоны.
Ведомство сообщает, что в случае если будут выявлены грубые нарушения условий или искажение экологической информации, в отношении нарушителей будут приниматься самые строгие меры. Под ними подразумевается исключение из государственного реестра объектов размещения отходов, то есть свалка автоматически становится незаконной и подлежит уничтожению.
Летом 2017 года ведомство предупредило областные полигоны о недопустимости нарушений. Как сообщает пресс-служба Росприроднадзора, они в курсе нескольких особо крупных незаконных свалок на территории Ленинградской области. Так, одна из них, по мнению экологов, может разрастись и в ближайшее время привести к повторению инцидента в Волоколамске.
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