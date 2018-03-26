В Рязанскую область не завозят отходы из других регионов — Любимов

26 марта министерство природопользования и экологии Рязанской области , а также главы районов провели инспекционную проверку в Клепиковском и Рыбновском районах, сообщает пресс-служба облправительства. Поводом для проверки послужило сообщение в соцсетях о потенциальной возможности завоза из других регионов отходов твердых бытовых отходов (ТБО). По результатам проведенной проверки информация не подтвердилась. Автомобилей с отходами ТБО с номерами из других регионов не зафиксировано. «На данный момент ни соглашений, ни каких-либо договоренностей о размещении на территории Рязанской области твердых бытовых отходов из других регионов не существует, нет таких соглашений и в отношении строительства мусоросжигательных предприятий», — сообщил губернатор Николай Любимов