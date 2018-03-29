Подмосковное отделение ОНФ требует ликвидировать незаконную свалку под Сергиевым Посадом

МОСКВА , 29 марта. / ТАСС /. Активисты подмосковного отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) обратились в Генпрокуратуру , в Следственный комитет и профильные ведомства с требованием закрыть незаконную свалку, расположенную в Сергиево-Посадском районе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы движения, поступившем в ТАСС в четверг.

"Эксперты проекта ОНФ «Генеральная уборка» после жалобы местных жителей проинспектировали незаконный песчаный карьер в Сергиево-Посадском районе рядом с деревней Зубцово, куда арендатор земельных участков начал незаконно свозить необеззараженные жидкие отходы", — сообщили в пресс-службе.

"По итогам рейда эксперты ОНФ направили обращение в Генпрокуратуру, Следственный комитет, Росприроднадзор, Россельхознадзор Рослесхоз с требованием принять меры", — отмечается в документе.

По словам координатора проекта ОНФ «Генеральная уборка» Дмитрия Миронова, сливаемые на территорию свалки жидкие отходы могут принести вред экологии «из-за того, что карьер не оборудован для приема таких отходов, есть опасность, что вредные вещества могут попасть в водоемы и грунтовые воды».

Проект ОНФ «Генеральная уборка» направлен на повышение эффективности общественного контроля со стороны граждан за санитарным состоянием своего региона. В рамках проекта запустили открытый сетевой ресурс «Интерактивная карта свалок», на котором можно отмечать место нелегального складирования мусора или незаконную свалку.