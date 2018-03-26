Прокуратура требует убрать самовольную свалку в районе деревни Большое Свинорье в Москве

МОСКВА , 26 марта. / ТАСС /. Природоохранная прокуратура Москвы потребовала освободить от самовольной свалки земельный участок у поселка Марушкинское в районе деревни Большое Свинорье в Новой Москве.

Как сообщили в столичной прокуратуре, проверка установила, что земельный участок площадью 0,7 га, имеющий вид разрешенного использования для сельхозпроизводства, захламлен отходами производства и потребления, что повлекло причинение экологического ущерба почве на более чем 32 млн рублей.

"При этом собственником земельного участка ООО «Паритет» какие-либо меры, направленные на вывоз отходов и устранение последствий организованной на участке несанкционированной свалки, не предпринимались", — подчеркнули в прокуратуре

Межрайонный природоохранный прокурор направил в Щербинский суд Москвы иск об обязании компании освободить земельный участок от отходов и провести его рекультивацию.