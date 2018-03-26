Ещё
Символ Дня Земли создали в районе Марьино
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Символ Дня Земли создали в районе Марьино 

Управа района Марьино 2 часа назад
Фото: Управа района Марьино
Тему экологии и защиты природы подняли в районе Марьино, в библиотеке №135. Дети создали символ праздника.
— В международный ежегодный праздник День Земли каждый житель планеты должен задуматься о том, что Земля — это наш общий дом. Мы живем на уникальной планете Солнечной системы. Природа подарила нам величественные горы, чистые моря и океаны, зеленые леса и цветущие луга, — рассказали в библиотеке.
Участники познавательной программы узнали о празднике и его символах — флаге, колоколе мира и «зеленой» греческой букве, а также решили создать символ праздника — бабочку. (то)
Управа района Марьино: последние новости
В районе Марьино построят деловой технопарк Жителям района Марьино рассказали о пилотном проекте «Активное долголетие» В районе Марьино полицейские пресекли попытку распространения наркотиков
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
17 стран высылают российских дипломатов444
США высылают российских дипломатов288
Сигнализацию в «Зимней вишне» отключили намеренно210
Леня Голубков прокомментировал смерть Мавроди128
Тест: Как спастись при пожаре36
Видео
03:06
17 стран высылают российских дипломатов
Политика В мире
09:55
У Украины заканчивается газ
Экономика Украина
02:19
Опознаны 17 погибших при пожаре в Кемерово
Происшествия
02:02
От родителей погибших детей потребовали замолчать
Происшествия
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
04:07
СК выявил «серьезные нарушения» в сгоревшем ТЦ
Пожары Происшествия
06:16
США высылают российских дипломатов
Политика В мире
01:26
Валдис Пельш рассказал о страшном диагнозе
Шоу-бизнес
10:37
В столице отреставрировали приют начала XX века
Новости Москвы
02:41
Родион Нахапетов рассказал о смерти Веры Глаголевой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение