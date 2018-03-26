Символ Дня Земли создали в районе Марьино

Тему экологии и защиты природы подняли в районе Марьино, в библиотеке №135. Дети создали символ праздника.

— В международный ежегодный праздник День Земли каждый житель планеты должен задуматься о том, что Земля — это наш общий дом. Мы живем на уникальной планете Солнечной системы. Природа подарила нам величественные горы, чистые моря и океаны, зеленые леса и цветущие луга, — рассказали в библиотеке.

Участники познавательной программы узнали о празднике и его символах — флаге, колоколе мира и «зеленой» греческой букве, а также решили создать символ праздника — бабочку. (то)