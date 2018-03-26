Ханты-Мансийск за бережное отношение к природе! 

В окружном центре сэкономили почти 165 кВт часов. Этой электроэнергии хватило бы, чтобы осветить 23 километра дорожной сети. Для этого 24 марта вечером на один час отключили архитектурную подсветку более чем на двадцати основных объектах Ханты-Мансийска. Общее количество светоточек составило 2433 штук.
Таким образом, столица Югры присоединилась в международной акции «Час Земли». Мероприятие инициировано Всемирным фондом дикой природы, который призывал с 20.30 до 21.30 выключить свет на один час в знак неравнодушия к будущему планеты. В это же время гаснет подсветка самых известных зданий и памятников мира.
Стоит отметить, что Минприроды России совместно с WWF (Всемирный фонд дикой природы) России ежегодно проводят акцию «Час Земли» для привлечения внимания к проблемам охраны окружающей среды. В этом году международный «Час Земли» состоялся уже в 11-й раз. Эта акция — символ бережного отношения к природе, что из года в год позволяет привлечь внимание к необходимости ответственного отношения к окружающему миру и ресурсам планеты.