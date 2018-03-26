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Группа «Энергопром» объявила о запуске единого экологического центра в Челябинске
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Группа «Энергопром» объявила о запуске единого экологического центра в Челябинске 

РИА «ФедералПресс» 3 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
На границе санитарно-защитной зоны предприятий будет построен стационарный пост контроля за атмосферным воздухом. После аккредитации, данные с него будут автоматически и беспрерывно передаваться в контролирующие органы.
Кроме того, появится система видеомониторинга, IP-камеры будут контролировать не только работу собственного пыле— и газоулавливающего оборудование, но и источники выбросов за периметром предприятий.
Руководитель Единого экологического центра Антон Бедняк отметил, границы предприятий совпадают, они располагаются на одной территории, при этом контроль за соблюдением природоохранного законодательства ведут разные органы. У ЧЭЗ — это Росприроднадзор, а у «Донкарб Графит» — Министерство экологии Челябинской области.
«Единый экологический центр призван скоординировать работу со всеми госструктурами, упростить процесс проверки, — подчеркнул Антон Бедняк. — Нам это позволит выстроить долгосрочную стратегию развития в природоохранной сфере».
Также в планах компании — провести независимый экологический аудит. По его итогам и на основе данных мониторингов единого экоцентра будет разработана Стратегия экологического развития двух предприятий на 2019-2020 годы.
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