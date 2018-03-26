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Справка о загрязнении воздуха и метеорологических условиях в г. Москве по состоянию на 11:00 26.03.2018 года
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Справка о загрязнении воздуха и метеорологических условиях в г. Москве по состоянию на 11:00 26.03.2018 года 

Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы 1 час назад
По состоянию на 11:00 максимально разовые концентрации контролируемых загрязняющих веществ находятся в пределах установленных нормативов.
Вблизи автотрасс по данным на 11:00 максимальные разовые концентрации (среднее значение за 20 минут) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе составляют: оксид углерода — 0,2 ПДКм.р., диоксид азота — 0,5 ПДКм.р., оксид азота — до 0,2 ПДКм.р., диоксид серы — менее 0,1 ПДКм.р.
На других территориях аналогичные показатели достигают: оксид углерода — 0,1 ПДКм.р., диоксид азота — 0,3 ПДКм.р., оксид азота — до 0,1 ПДКм.р., приземный озон — до 0,6 ПДКм.р., диоксид серы — менее 0,1 ПДКм.р., взвешенные частицы РМ10 — до 0,1 ПДКм.р.
Сероводород: порог запаха и безопасный уровень воздействия, рекомендованный ВОЗ, не превышены.
27.03.2018 метеоусловия будут способствовать интенсивному рассеиванию выбросов в атмосфере.
Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы: последние новости
27 марта в 10:00 состоится расширенное заседание Коллегии Департамента природопользования Москвы «О состоянии окружающей среды в городе Москве в 2017 году и задачах на 2018 год» Во время акции «Час Земли» в парке «Зарядье» пройдут флешмобы Справка о загрязнении воздуха и метеорологических условиях в г. Москве по состоянию на 15:00 21.03.2018 года
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