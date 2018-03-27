ОНФ и прокуратура отстояли в Верховном суде восемь ООПТ в Ростове

"Эта история длится с 2017 года, когда правительство Ростовской области приняло решение о ликвидации нескольких сотен гектаров особо ценных экологических территорий Ростовской области. На данное решение региональных органов власти обратила внимание общественность, подключившая к этой проблеме Общероссийский народный фронт и прокуратуру. Совместными действиями нам удалось отстоять эти уникальные природные участки", — отметил Гутенев.

Вместе с тем он подчеркнул, что, хотя проблема с упраздненными ООПТ в Ростовской области решена, ни один регион не застрахован от необоснованной ликвидации особо охраняемых природных территорий. В связи с этим эксперты ОНФ подготовили предложение об обязательной экологической экспертизе при ликвидации ООПТ.