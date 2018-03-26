В библиотеке № 171 рассказали о «зеленом океане нашей планеты»

Тема занятия была посвящена значению и пользе воды, о бережном к ней отношении и о проблемах, связанных с загрязнением водных ресурсов. А вторая часть занятия была посвящена лесу — «зеленому океану нашей планеты».

Сотрудники природоохранных территорий «Битцевский лес» рассказали детям о важности сохранения лесов и воды и, конечно, необходимости разумного их использования. Также ребята узнали много интересного о природе Битцевского леса, познакомились с его обитателями, посмотрели познавательный фильм «Жизнь леса», а также ответили на вопросы экологических викторин «В лес по загадки» и «Дары леса», приняли участие в увлекательном мастер-классе «Следы на снегу».