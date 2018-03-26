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Воробьев напомнил о необходимости создать экологически чистую систему утилизации мусора
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Умер Сергей Мавроди

Воробьев напомнил о необходимости создать экологически чистую систему утилизации мусора 

РИАМО 19 минут назад
Фото: РИАМО
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе совещания с руководящим составом областного правительства в понедельник напомнил о необходимости внедрения раздельного сбора отходов на территории Подмосковья.
«Сегодня наша задача — сформировать современную, качественную, экологически чистую систему сбора и утилизации мусора. Нам предстоит большая работа в будущем», — отметил Воробьев.
Ранее в ходе ежегодного обращения к жителям Подмосковья Воробьев поручил приступить к внедрению системы раздельного сбора мусора в регионе, отметив, что эта работа должна быть приоритетом для глав муниципальных образований.
Также Воробьев сообщал, что в подмосковных школах с 1 сентября этого года начнут проводить уроки по раздельному сбору отходов.
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