Воробьев напомнил о необходимости создать экологически чистую систему утилизации мусора

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе совещания с руководящим составом областного правительства в понедельник напомнил о необходимости внедрения раздельного сбора отходов на территории Подмосковья.

«Сегодня наша задача — сформировать современную, качественную, экологически чистую систему сбора и утилизации мусора. Нам предстоит большая работа в будущем», — отметил Воробьев.

Ранее в ходе ежегодного обращения к жителям Подмосковья Воробьев поручил приступить к внедрению системы раздельного сбора мусора в регионе, отметив, что эта работа должна быть приоритетом для глав муниципальных образований.

Также Воробьев сообщал, что в подмосковных школах с 1 сентября этого года начнут проводить уроки по раздельному сбору отходов.