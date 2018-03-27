В Подмосковье появятся законы, регламентирующие раздельный сбор отходов и работу полигонов 

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил разработать региональные законы по раздельному сбору мусора и требованиям к современным полигонам.
«Нам предстоит принять ряд региональных законов, которые позволили бы ввести раздельный сбор мусора. Без наведения порядка в этой сфере мы не сможем уйти от этих свалок середины XX века», — сказал Воробьев на заседании правительства Подмосковья во вторник.
Он отметил, что фактически раздельный сбор мусора внедрен только в Мытищах и Дубне.
«Наша задача обеспечить строительство современных полигонов. И активная дегазация, и сбор фильтрата были не после эксплуатации, а в первый день открытия должны быть внедрены. Мы в своих законах должны предусмотреть высокие стандарты качества», — заключил Воробьев.