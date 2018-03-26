Ещё
«Земля леопарда» провела Час Земли вместе с заповедными друзьями
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: Украина попала в собственную ловушку
Пока вы спали: Украина попала в собственную ловушку

«Земля леопарда» провела Час Земли вместе с заповедными друзьями 

АиФ-Владивосток 2 часа назад
Фото: АиФ-Владивосток
Вместе с местными жителями сотрудники заповедной территории провели вечер, который был освещен только свечами и песнями.
Час Земли — международная символическая акция, в ходе которой экологи призывают людей во всем мире задуматься о будущем планеты и в знак своего неравнодушного отношения к природе на один час отказаться от использования электроэнергии. Мероприятие, созданное Всемирным фондом дикой природы (WWF) и поддержанное Минприроды России, привлекает внимание общественности к проблеме рационального использования ресурсов и необходимости ответственного отношения к окружающему миру.
В роли организаторов выступили работники отдела экологического просвещения. Вечером в визит-центре национального парка они собрались вместе с неравнодушными жителями Хасанского района Приморья, чтобы своим примером показать: душевно и интересно проводить время можно и без электричества. Свет был выключен, и окружающий мир погрузился в темноту, но ненадолго. Зал освещали свечи, выстроенные в надпись «60+».
На «Земле леопарда» эта акция экологической солидарности традиционно носила творческий характер. Собравшиеся услышали рассказ о Часе Земли, целях и задачах события, приняли участие в простых, но интересных играх. Главной частью вечера стали песни — под гитару и без. Односельчане, которые присоединились к символической акции не одни, а вместе с друзьями, активно поддерживали сотрудников национального парка.
Не обошлось и без традиционного элемента всех подобных мероприятий «Земли леопарда» — горячего ароматного чая из дальневосточных трав. В конце встречи сотрудники «Земли леопарда» рассказали гостям о будущих мероприятиях, пригласив всех вновь присоединиться к акциям экологической направленности.
АиФ-Владивосток: последние новости
Досрочный период сдачи ЕГЭ стартовал в Приморье Тепло без копоти: в крае сделали ставку на радикальные преобразования в ЖКХ Дружим странами: что на самом деле Китай думает о Дальнем Востоке?
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спасение людей в Кемерово попало на видео215
Захарова пообещала Лондону сюрприз557
Польша нашла альтернативу российскому газу221
МВД и СБ Украины перешли на сторону России757
Число жертв ЧП в Кемерово возросло до 5539
Видео
03:30
Спасение людей в Кемерово попало на видео
Пожары Катастрофы
09:14
Захарова пообещала Лондону сюрприз
Политика
01:41
Число жертв ЧП в Кемерово возросло до 55
Происшествия
США показали прототип звукового оружия
Оружие
Пожар в кемеровском ТЦ сняли с квадрокоптера
Пожары Происшествия
02:00
Родственница Тулеева погибла в ТЦ в Кемерово
Пожары ДТП
04:56
Четвертый человек задержан по делу о ЧП в Кемерово
Происшествия
02:56
В МО прошло заседание по ситуации в «Ядрово»
Общество Экология
02:22
90-летний доктор «воскресил» мертвого
Общество
01:22
При пожаре в ТЦ в Кемерове 17 человек пропали без вести
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение