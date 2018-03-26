«Земля леопарда» провела Час Земли вместе с заповедными друзьями

Вместе с местными жителями сотрудники заповедной территории провели вечер, который был освещен только свечами и песнями.

Час Земли — международная символическая акция, в ходе которой экологи призывают людей во всем мире задуматься о будущем планеты и в знак своего неравнодушного отношения к природе на один час отказаться от использования электроэнергии. Мероприятие, созданное Всемирным фондом дикой природы (WWF) и поддержанное Минприроды России , привлекает внимание общественности к проблеме рационального использования ресурсов и необходимости ответственного отношения к окружающему миру.

В роли организаторов выступили работники отдела экологического просвещения. Вечером в визит-центре национального парка они собрались вместе с неравнодушными жителями Хасанского района Приморья, чтобы своим примером показать: душевно и интересно проводить время можно и без электричества. Свет был выключен, и окружающий мир погрузился в темноту, но ненадолго. Зал освещали свечи, выстроенные в надпись «60+».

На «Земле леопарда» эта акция экологической солидарности традиционно носила творческий характер. Собравшиеся услышали рассказ о Часе Земли, целях и задачах события, приняли участие в простых, но интересных играх. Главной частью вечера стали песни — под гитару и без. Односельчане, которые присоединились к символической акции не одни, а вместе с друзьями, активно поддерживали сотрудников национального парка.

Не обошлось и без традиционного элемента всех подобных мероприятий «Земли леопарда» — горячего ароматного чая из дальневосточных трав. В конце встречи сотрудники «Земли леопарда» рассказали гостям о будущих мероприятиях, пригласив всех вновь присоединиться к акциям экологической направленности.