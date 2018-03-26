Суд взыскал с красноярского предприятия 134 миллиона рублей за экологический ущерб

Как показала проверка, начиная с 2015 года компания несанкционированно разместили в карьере кирпичных суглинков Кубековского месторождения более 18 тысяч тонн спрессованных опасных твердых бытовых отходов, более 1 тысячи тонн опасных строительных отходов, около 9,5 тысяч тонн грунта, образовавшегося при проведении землеройных работ. Так она завалила опасным мусором котолован глубиной около 25 метров и площадью околок 5 тыс. кв. метров. Ущерб, причиненный окружающей среде такими действиями, оценивается в 134 млн рублей.

Эту сумму через суд и потребовала взыскать природоохранная прокуратура. Суд удовлетворил иск. Кроме того, «Чистый город» должен будет изъять мусор из котлована и разместить его в положенном месте.