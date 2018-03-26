Около 500 деревьев планируется высадить в Северном Тушино до конца года

Около 500 деревьев планируется высадить на территории Алешкинского леса в Северном Тушино в 2018 г. Об этом сообщает пресс-служба управы района.

«В этом году посадки в Алешкинском лесу увеличатся вдвое. Если в прошлом году было высажено 280 деревьев, то в этом году их ожидается около 500», — приводятся в сообщении слова председателя экологического совета СЗАО Ольги Петрусевой.

Она добавила, что экосовет СЗАО приглашен на встречу с директором природно-исторического парка «Тушинский» Рустамом Якубовым, где определят время и места посадок новых деревьев. «Призываем всех неравнодушных жителей отслеживать посадки, уход и приживаемость», — заключила О. Петрусева.