Плановые проверки выявили нарушения природоохранного законодательства

Более 250 миллионов рублей составила сумма штрафных санкций по результатам контрольно-надзорных мероприятий. Об этом сообщили в пятницу, 23 марта, на заседании коллегии Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы

Заседание было посвящено подведению итогов деятельности Управления государственного экологического контроля за 2017 год.

За минувший год сотрудники управления провели свыше 19 тысяч мероприятий. Сумма штрафных санкций составила 253 миллиона 344 тысячи рублей.

Более 70 процентов контрольных мероприятий посвящены соблюдению требований законодательства в области защиты зеленых насаждений. Выявили 250 нарушений. На организации наложили штрафы, общая сумма которых превысила 59 миллионов рублей.

— Проводимые мероприятия связаны с обращениями граждан, поступающими в Департамент природопользования и охраны окружающей среды. За 2017 год их рассмотрели более 24 тысяч, — отметили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, за 2017 год специалисты провели 400 плановых проверок. В 77 процентах случаев выявлены нарушения природоохранного законодательства.

Также Департамент проводит работу по контролю на территории столицы животных, в том числе особо охраняемых видов. В этом направлении провели 50 мероприятий и возбудили 13 дел об административных правонарушениях.

СПРАВКА

Управление государственного экологического контроля обеспечивает соблюдение законодательства и требований охраны окружающей среды. Оно осуществляет восемь собственных видов контрольно-надзорных полномочий и два — государственного надзора.