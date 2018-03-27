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В Волоколамске не выявили превышений вредных веществ
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В Волоколамском районе не выявили превышений ПДК вредных веществ за сутки 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Превышений предельно-допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ за прошедшие сутки в Волоколамском районе в Подмосковье не выявлено, сообщается на сайте МЧС РФ во вторник.
"В течение суток лабораториями ЦСООР "Лидер", ПСО-26, СПСЧ и Роспотребнадзора осуществлены замеры воздуха. Превышений предельно-допустимых концентраций не зафиксировано", — говорится в сообщении.
В городе Клин в Подмосковье жители также жалуются на неприятный запах, источником которого является полигон твердых бытовых отходов "Алексинский карьер". Здесь начаты работы по экстренной дегазации, проведено бурение 20 скважин.
"В течение суток лабораториями ПСО-20 осуществлены замеры воздуха. Превышений предельно-допустимых концентраций не зафиксировано", — отмечается в релизе.
МЧС также сообщает сводку по Москве и Балашихе, где источником неприятного запаха выступает полигон "Кучино".
"В течение суток на постах ГПБУ "Мосэкомониторинг" в районе полигона твердых бытовых отходов "Кучино" были зафиксированы разовые превышения предельно допустимых концентраций по сероводороду", — отмечает ведомство.
На территории подмосковного "Ядрово" в районе Волоколамска ранее ввели режим ЧС из-за неприятного запаха, который уже долгое время доносится с мусорного полигона. На прошлой неделе ночью в среду, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа, к врачам в Волоколамске обратились несколько десятков детей. Местные жители связывают произошедшее с запахом с полигона, однако замеры не выявили в воздухе Волоколамска превышения норм по вредным веществам.
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