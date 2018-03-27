Контейнеры для раздельного сбора мусора установят на стадионах Москвы к ЧМ-2018

Контейнеры для раздельного сбора мусора установят на московских стадионах к чемпионату мира по футболу, сообщает агентство «Москва»

"Бачки для четырех видов отходов будут организованы на стадионах. Никто не будет заниматься профанацией — все отходы, которые будут разделены во время ЧМ, будут переработаны. Это наша основная задача. Количество бачков пока неизвестно, так как оно будет согласовываться со службой безопасности. На каждом шагу мы их поставить не сможем, но они будут", — сообщил руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский

Кроме того, во время ЧМ будут работать экологические волонтеры, которые расскажут москвичам и гостям столицы как защитить окружающую среду в период крупного спортивного мероприятия.