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Города мира погрузились во тьму на 60 минут
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"Люди кричат и выбегают без одежды": трагедия в Кемерово

Города мира погрузились во тьму на 60 минут 

Рамблер 30 минут назад
Города всего мира приняли участие в экологической акции «Час Земли» и по призыву Всемирного фонда дикой природы (WWF) выключили свет на 60 минут.
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