Эксперт уверена, что полигон ТБО «Ядрово» в Волоколамском районе не принимает опасные отходы

Мусорный полигон «Ядрово» в Волоколамском районе Московской области , с действием которого местные жители связывают массовое недомогание у детей, не принимает опасные отходы, сообщает в четверг ТАСС

«Полигон (в Волоколамске — ред), который сегодня под особым контролем как общественности, так и властей, не принимает опасные отходы и выброса быть не может. Этот полигон сегодня является объектом размещения отходов, а не химическим производством, на котором может произойти внезапный выброс в той концентрации, чтобы повлиять на здоровье людей», — сказала председатель комиссии Общественной палаты РФ по экологии и охране окружающей среды Альбина Дударева

Она отметила, что неприятный запах с полигона неизбежен, потому что пока закрыты другие подобные объекты в области по переработке отходов, но не открыты своевременно новые мощности.

Глава комиссии напомнила, что в Общественной палате с 16 марта открылась горячая линия «Учет мнения граждан при строительстве и эксплуатации объектов по обращению с отходами». На сегодняшний день поступило более 700 звонков.

«Много звонят из Волоколамска и близлежащих населенных пунктов. Мы слышим каждого, разбираемся в ситуации», — подчеркнула Дударева.