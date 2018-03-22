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Эксперт уверена, что полигон ТБО «Ядрово» в Волоколамском районе не принимает опасные отходы
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Эксперт уверена, что полигон ТБО «Ядрово» в Волоколамском районе не принимает опасные отходы 

РИАМО 22 марта 2018
Фото: РИАМО
Мусорный полигон «Ядрово» в Волоколамском районе Московской области, с действием которого местные жители связывают массовое недомогание у детей, не принимает опасные отходы, сообщает в четверг ТАСС.
«Полигон (в Волоколамске — ред), который сегодня под особым контролем как общественности, так и властей, не принимает опасные отходы и выброса быть не может. Этот полигон сегодня является объектом размещения отходов, а не химическим производством, на котором может произойти внезапный выброс в той концентрации, чтобы повлиять на здоровье людей», — сказала председатель комиссии Общественной палаты РФ по экологии и охране окружающей среды Альбина Дударева.
Она отметила, что неприятный запах с полигона неизбежен, потому что пока закрыты другие подобные объекты в области по переработке отходов, но не открыты своевременно новые мощности.
Глава комиссии напомнила, что в Общественной палате с 16 марта открылась горячая линия «Учет мнения граждан при строительстве и эксплуатации объектов по обращению с отходами». На сегодняшний день поступило более 700 звонков.
«Много звонят из Волоколамска и близлежащих населенных пунктов. Мы слышим каждого, разбираемся в ситуации», — подчеркнула Дударева.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев лично контролирует ситуацию с полигонами ТБО в Подмосковье и докладывает в администрацию президента РФ о ходе дел. Ранее Воробьев сообщил, что полигон ТБО «Ядрово» будет закрыт со следующей недели в рамках начала активной стадии рекультивации.
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