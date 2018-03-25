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Эффективное энергосбережение сэкономило Москве топлива на «отопление двух миллионов жителей»
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Эффективное энергосбережение сэкономило Москве топлива на «отопление двух миллионов жителей» 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Активное энергосбережение за последние семь лет, позволило столичным властям сэкономить достаточное количество топлива, рассчитанного на город с населением не менее «двух миллионов человек», сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление главы столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антона Кульбачевского.
По словам Антона Кульбачевского, значительной экономии топлива удалось добиться за счет внедрения новых экологически инновационных технологий.
«Нам удалось за последние семь лет снизить количество парниковых газов на 20%, и мы сэкономили столько топлива как раз за счет внедрения энергоэффективных технологий, что его бы хватило на отопление двухмиллионного города.»
— Глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.
По словам Кульбачевского, в Москве сейчас уделяют значительное внимание повышенному энергосбережению. Также руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды сообщил, что сегодня можно уже утверждать, «что два миллиона москвичей живут в безуглеродном городе».
Ранее сообщалось, что новые технологии переработки топлива внедрили и на Московском НПЗ. В результате, экологи зафиксировали не только энергосберегающий эффект, но и значительное уменьшение выбросов диоксида серы в атмосферу.
Столичные власти сообщили об улучшении экологической ситуации в мегаполисе. По слова чиновников, общее содержание вредных веществ в воздухе за последние годы уменьшилось почти на четверть. Благодаря массовому переходу автовладельцев на бензин класса
«Евро-5», москвичи стали «свободнее дышать» в любое время года.
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