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Антон Кульбачевский: За семь лет Москва сэкономила топлива на два миллиона человек
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Антон Кульбачевский: За семь лет Москва сэкономила топлива на два миллиона человек 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
В субботу,24 марта, в городе состоялась экологическая акция «Час земли», в рамках которой была отключена архитектурно-художественная подсветка зданий и освещение в парках.
Глава столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский 25 марта заявил, что за семь в столице удалось сэкономить топливо, которого было бы достаточно для отопления города с население два миллиона человек.
— Мы вносим вклад в климатическую и в планетарную повестку — это снижение парниковых газов и, естественно, проведение мероприятий по энергосбережению. Мы очень много делаем для этого. Нам за последние семь лет удалось сэкономить столько топлива, которых хватило на отопление двухмиллионного города, — отметил Антон Кульбачевский.
По его словам, в настоящее время два миллиона горожан живут в безуглеродном городе.
Глава ведомства отметил, что особое внимание в городе уделяется энергосбережению и охране окружающей среды, передает РИАМО.
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