За все время проведения «Часа Земли» в Москве удалось сэкономить 113 МВт*ч электроэнергии

Около 113 мегаватт-час сэкономили за все время проведения Международной экологической акции «Час Земли», сообщил в субботу руководитель столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства Гасан Гасангаджиев

В субботу состоялась акция «Час Земли». В Московском регионе подсветку зданий и освещение в парках отключали с 20:30 до 21:30.

«За все время проведения акции, за счет отключения подсветки было сэкономлено в общей сложности 113 мегаватт-час электроэнергии. Для сравнения — это суточное потребление среднего российского города», — сказал Гасангаджиев.

Москва присоединилась к «Часу Земли» в 2009 году. Тогда впервые была отключена подсветка Московского Кремля и еще более 100 зданий. С тех пор это число росло с каждым годом. В 2014 году затемнили около 400 зданий, в 2015-м — более 800, а в 2016 году — уже 1,5 тысячи. Нагрузка на энергосистему Москвы тогда снизилась на 241 мегаватт.

Цель «Часа Земли» — призвать жителей планеты разумно потреблять электроэнергию и другие ресурсы: воду, газ и тепло.