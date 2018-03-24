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Глава Минприроды проведет «Час Земли» за решением экологических проблем
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Глава Минприроды проведет «Час Земли» за решением экологических проблем 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Глава Минприроды России Сергей Донской проведёт «Час Земли» на рабочем месте, решая экологические проблемы, заявил РИА Новости официальный представитель министерства Николай Гудков.
Ранее предполагалось, что министр примет участие в мероприятии на Красной площади.
"Час Земли" — международная символическая акция, в ходе которой Всемирный фонд дикой природы (WWF) призывает выключить свет и бытовые электроприборы на один час в знак неравнодушия к будущему планеты. Каждый год WWF России по традиции обращает внимание на одну из актуальных экологических проблем.
"Сергей Донской проведёт «Час земли» на рабочем месте. Сегодня глава ведомства проводит серию встреч с региональными властями в рамках выполнения поручений по итогам послания президента федеральному собранию", — сказал Гудков.
Как уточнил представитель Минприроды, на встречах обсуждается программы экологического развития в промышленных центрах страны.
Агентство «РИА Новости» медиагруппы «Россия сегодня» оказывает информационную поддержку «Часу Земли-2018», выступая официальным информационным агентством акции. Знаменитый символ агентства на Зубовском бульваре — земной шар и слова «Россия сегодня» — погаснет в 20.30 мск одновременно со всеми известными зданиями и памятниками мира.
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