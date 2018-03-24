Глава Минприроды проведет «Час Земли» за решением экологических проблем

Ранее предполагалось, что министр примет участие в мероприятии на Красной площади.

"Час Земли" — международная символическая акция, в ходе которой Всемирный фонд дикой природы (WWF) призывает выключить свет и бытовые электроприборы на один час в знак неравнодушия к будущему планеты. Каждый год WWF России по традиции обращает внимание на одну из актуальных экологических проблем.

"Сергей Донской проведёт «Час земли» на рабочем месте. Сегодня глава ведомства проводит серию встреч с региональными властями в рамках выполнения поручений по итогам послания президента федеральному собранию", — сказал Гудков.

Как уточнил представитель Минприроды, на встречах обсуждается программы экологического развития в промышленных центрах страны.

Агентство «РИА Новости» медиагруппы «Россия сегодня» оказывает информационную поддержку «Часу Земли-2018», выступая официальным информационным агентством акции. Знаменитый символ агентства на Зубовском бульваре — земной шар и слова «Россия сегодня» — погаснет в 20.30 мск одновременно со всеми известными зданиями и памятниками мира.