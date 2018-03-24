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В Саратовской области на один час погаснет свет
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В Саратовской области на один час погаснет свет 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Экологи предлагают поддержать ежегодную акцию «Час Земли», направленную на сохранение природы.
Ровно в 20:30 в субботу 24 марта жители планеты Земля, которые переживают за сохранение природных ресурсов, ровно на 60 минут погасят свет. Тем самым «зеленые» покажут, что им не все равно. Об этом сегодня напоминает Всемирная организация дикой природы (WWF).
Напомним, к акции присоединяется в том числе Кремль, где также на час гасится электричество. В 2017 году железнодорожные вокзалы Саратовской области также на час потушили свою подсветку.
Гасят свет также в квартирах простые граждане. Кроме того, экологи предлагают всем подписать он-лайн экологическую петицию, обращенную президенту России. В этом году WWF призывает защитить заповедники, убрать препятствия на пути «зеленой» энергии и активнее внедрять в стране давно оправданную в Европе и Америке систему раздельного сбора мусора.
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