В России к «Часу Земли» присоединились 170 городов

Прошедшая в субботу международная экологическая акция "Час Земли" обновила в России свой прошлогодний рекорд популярности, к ней присоединились 170 городов, что на 20 больше, чем в 2017 году, сообщает Всемирный фонд дикой природы (WWF) России.
"Час Земли" — международная символическая акция, в ходе которой Всемирный фонд дикой природы (WWF) призывает выключить свет и бытовые электроприборы на один час в знак неравнодушия к будущему планеты. Каждый год WWF России по традиции обращает внимание на одну из актуальных экологических проблем. Акция прошла в субботу с 20.30 по 21.30 мск.
"К акции в этом году присоединились почти 190 стран мира. В России в мероприятии приняли участие 170 городов — на 20 больше, чем в 2017 году. По всей стране была выключена подсветка самых известных памятников и зданий, в том числе Московского Кремля, Эрмитажа в Санкт-Петербурге, Нижегородского кремля, Собора Александра Невского в Краснодаре, моста через бухту Золотой Рог во Владивостоке", — сообщает WWF.
В разных городах прошли велопробеги, концерты и другие праздничные мероприятия. Одними из первых "Час Земли" встретили жители Петропавловска-Камчатского, где была выключена подсветка здания администрации. В Кызыле при поддержке Минприроды состоялся лыжный забег "За снежного барса". Велопробеги прошли во Владивостоке, Благовещенске, Иркутске, Кисловодске. В Санкт-Петербурге к акции приурочили выпуск в естественную среду обитания спасенных на территории природного заказника "Сестрорецкое болото" диких птиц.
В Архангельске в 20.30 все желающие могли увидеть огненное шоу. Во Владивостоке местом проведения акции стала площадка перед краевым Домом молодежи, гостей ждал розыгрыш призов и танцы со светящимися шарами. В Дальневосточном федеральном университете на острове Русский около 150 студентов выстроились со светящимися палочками в слово "Земля".
"Мы решили использовать "Час Земли" в России, чтобы каждый год решать наиболее актуальные на наш взгляд проблемы с помощью поддержки наших граждан. Очень надеемся, что и в этом году нам удастся добиться существенных изменений в трех выбранных нами темах — переработке отходов, защите заповедников и развитии возобновляемой энергетики", — сказал директор WWF России Игорь Честин.
Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" оказывает информационную поддержку "Часу Земли-2018", выступая официальным информационным агентством акции. Знаменитый символ агентства на Зубовском бульваре — земной шар и слова "Россия сегодня" — погас в 20.30 мск одновременно со всеми известными зданиями и памятниками мира.