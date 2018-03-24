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Достопримечательности Петербурга погрузятся во тьму сегодня вечером
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Достопримечательности Петербурга погрузятся во тьму сегодня вечером 

Интересант 1 час назад
Подсветка ряда достопримечательностей и зданий Петербурга будет отключена сегодня в 20.30.
Город присоединяется к проходящей ежегодно международной экологической акции «Час Земли».
Без иллюминации на некоторое время останутся несколько десятков исторических объектов, вчастности, Дворцовая набережная, Петропавловская крепость, стрелка Васильевского острова, Смольный собора и Большеохтинский мост.
Акция «Час Земли» напоминает жителям нашей планеты о необходимости бережного отношения к экоресурсам и призывает выключить свет на один час, чтобы стимулировать интерес к проблеме изменения климата, светового загрязнения и другим экологическим темам.
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