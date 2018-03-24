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Дальневосточный морской заповедник в Приморье отметил 40-летний юбилей
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Дальневосточный морской заповедник в Приморье отметил 40-летний юбилей 

Prim.News 2 часа назад
Фото: Приморская газета
Он состоит из четырёх участков.
24 марта Дальневосточный морской биосферный государственный природный заповедник отмечает 40-летие со дня основания. С юбилейной датой коллектив учреждения поздравил врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко, сообщает пресс-служба краевой администрации.
Глава региона отметил, что невероятный по своей красоте и многообразию животного и растительного мира, культурных и исторических достопримечательностей, заповедник по праву считается одной из самых ярких природных жемчужин Приморья и всей России.
«Огромного уважения заслуживает работа вашего коллектива. Вы — настоящие профессионалы, подвижники, увлеченные, влюбленные в свое дело люди. Вы вносите неоценимый вклад в сбережения уникального природного наследия Приморья для нас и наших потомков. Сохраняете первозданную красоту акватории, ведете серьезную научную и просветительскую деятельность, ставите надежный заслон браконьерству», — говорится в поздравлении.
Андрей Тарасенко пожелал всем сотрудникам заповедника новых успехов, благополучия.
Справочно:
Дальневосточный морской биосферный государственный природный заповедник состоит из четырех участков. Три участка — Восточный, Южный и Западный расположены в Хасанском районе Приморья, четвертый, Северный, — в южной части острова Попова во Владивостоке. За заповедником закреплены острова Большой Пелис, Матвеева, Де-Ливрона, Гильдебрандта, Стенина, Дурново, Фуругельма, Веры, мыс Островок Фальшивый и южная часть острова Попова (мыс Ликандера и прилегающая к нему с севера территория).
Общая площадь заповедника составляет более 64 тысяч гектаров. Площадь акватории заповедника — 63 тысячи гектаров.
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 Ещё 1 источник 
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