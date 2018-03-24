Дальневосточный морской заповедник в Приморье отметил 40-летний юбилей

Он состоит из четырёх участков.

24 марта Дальневосточный морской биосферный государственный природный заповедник отмечает 40-летие со дня основания. С юбилейной датой коллектив учреждения поздравил врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко , сообщает пресс-служба краевой администрации.

Глава региона отметил, что невероятный по своей красоте и многообразию животного и растительного мира, культурных и исторических достопримечательностей, заповедник по праву считается одной из самых ярких природных жемчужин Приморья и всей России

«Огромного уважения заслуживает работа вашего коллектива. Вы — настоящие профессионалы, подвижники, увлеченные, влюбленные в свое дело люди. Вы вносите неоценимый вклад в сбережения уникального природного наследия Приморья для нас и наших потомков. Сохраняете первозданную красоту акватории, ведете серьезную научную и просветительскую деятельность, ставите надежный заслон браконьерству», — говорится в поздравлении.

Андрей Тарасенко пожелал всем сотрудникам заповедника новых успехов, благополучия.

Справочно:

Дальневосточный морской биосферный государственный природный заповедник состоит из четырех участков. Три участка — Восточный, Южный и Западный расположены в Хасанском районе Приморья, четвертый, Северный, — в южной части острова Попова во Владивостоке . За заповедником закреплены острова Большой Пелис, Матвеева, Де-Ливрона, Гильдебрандта, Стенина, Дурново, Фуругельма, Веры, мыс Островок Фальшивый и южная часть острова Попова (мыс Ликандера и прилегающая к нему с севера территория).

Общая площадь заповедника составляет более 64 тысяч гектаров. Площадь акватории заповедника — 63 тысячи гектаров.