ИКЕА примет участие в экологической акции «Час Земли»

24 марта магазины ИКЕА по всей России примут участие в экологической акции «Час Земли», которую ежегодно организует Всемирный фонд дикой природы по всему миру.

В рамках акции в десятках российских городов погаснет подсветка архитектурных ансамблей и исторических памятников, а в административных и жилых зданиях будет приглушен свет. В 20:30 по местному времени все магазины ИКЕА тоже ровно на час приглушат освещение.

«Этот шаг — не попытка сэкономить электричество, а возможность привлечь внимание людей к будущему планеты и рассказать, что каждому по силам снизить негативное воздействие на климат и окружающую среду», — говорит Наталья Бенеславская, руководитель отдела по экологии и социальной ответственности ИКЕА.

Безопасность производства для окружающей среды и здоровья покупателей является приоритетом для ИКЕА. Ретейлер предлагает решения для дома, которые помогают экономить электроэнергию, воду и разумно подходить к вопросу отходов.

ИКЕА также призывает покупателей внимательнее относиться к переработке бытового мусора: поэтому в магазинах стоят контейнеры для сбора бумаги, стекла, пластиковых бутылок, израсходованных батареек и люминесцентных ламп.