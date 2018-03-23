Закон обяжет федеральные телеканалы говорить о сбережении ресурсов и экологии

Общественная палата Российской Федерации направит обращение в средства массовой информации о необходимости уделять часть печатной площади или эфирного времени на освещение вопросов ресурсосбережения и экологической информации. Одновременно с этим в Государственную думу будут внесены соответствующие поправки к закону о СМИ.

Об этом на международном форуме «Экология» по итогам дискуссии сообщил модератор круглого стола «Тема экологии в информационной повестке современных СМИ», лидер «Альянса Зеленых» Александр Закондырин . Комиссия по экологии Общественной палаты РФ совместно с профильным комитетом Госдумы и партией «Альянс Зеленых» подготовит пакет поправок в закон о средствах массовой информации с целью законодательно обязать федеральные средства массовой информации, прежде всего, телевизионные каналы, уделять часть своих печатных площадей и эфирного времени вопросам экологического просвещения.

— Информационная зеленая повестка сегодня — это сплошной поток скандалов, негатива, слухов и недостоверной информации, которая вводит в заблуждение граждан. О серьезных шагах по сохранению экологии знает лишь узкая прослойка специалистов, — заявил Александр Закондырин. — Необходимо кардинально менять эту ситуацию. Согласно Конституции Российской Федерации , наши граждане имеют право на получение достоверной информации о состоянии окружающей среды. И наша задача обеспечить это право.

Глава комиссии по экологии Общественной палаты Российской Федерации Альбина Дударева сообщила о необходимости менять сложившиеся стереотипы в отношении экологов:

— Сначала слово эколог было синонимом слова «ботаник», которое мало кто всерьез воспринимал. Позже экологи стали ассоциироваться с невменяемыми активистами. Настало время вернуть экологам их честное имя.

Замруководителя пресс-службы Минприроды Юлия Максимова заявила, что интерес к теме экологии со стороны СМИ в России выше, чем в других странах.

— Необходимо создать экологическую редакцию крупного федерального СМИ, которая сможет стать своеобразным «локомотивом» в повышении экологической грамотности, — заявила она. Вместе с тем, Максимова отметила, что заповедники и национальные парки могут стать эффективным инструментом экологического просвещения в России.

Инициативу законодательно закрепить обязанность для средств массовой информации уделять особое внимание вопросам экологии поддержал и глава общественного совета АНО «Общественный форум „Экология“, первый заместитель председателя комитета по экологии и охране окружающей среды Государственной Думы ФС РФ Николай Валуев

— Средства массовой информации должны как можно больше показывать сюжетов о природе. Только это заставит нас задуматься о жизни будущих поколений и необходимости передачи экологических знаний нашим детям, — заявил Валуев.