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В районе Ховрино отметят Международный день воды
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В районе Ховрино отметят Международный день воды 

Префектура САО города Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура САО города Москвы
Праздник Всемирный день воды отмечается каждый год 22 марта. Он был создан в 1993 году Генеральной Ассамблеей ООН. К этому дню Ховринская библиотека №27 приготовила мероприятие «Вода, вода, кругом вода».
28 марта библиотека проведет познавательную экологическую программу для детей. Ребята увидят видео презентацию о воде, ее свойствах, и пользе для человека и животных, поучаствуют в экологической викторине, посмотрят мультфильм о природе, поиграют в игры, поучаствуют в детском мастер-классе.
На территории нашей страны праздник «Всемирный день воды» отмечается с 1995 года. Его девизом является: «Вода — это жизнь». Он призван подчеркнуть величайшее значение воды в нашей жизни. Не стоит забывать о том, что и тело человека на две трети состоит из воды. Воду принято считать одним из самых ценных природных ресурсов. Постоянный рост населения и развитие промышленного производства увеличивают значение воды и обостряют проблему необходимости ее экологической защиты.
Мероприятие состоится 28 марта в 10.00 по адресу: ул. Фестивальная, д. 67.
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