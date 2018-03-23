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Вопросы экологии обсудили в Адыгее
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Вопросы экологии обсудили в Адыгее 

АиФ Адыгея 49 минут назад
Фото: АиФ Адыгея
Природоохранная деятельность, санитарное состояние территорий — эти темы обсудили в ходе рабочей встречи Глава Адыгеи Мурат Кумпилов и руководитель Управления Росприроднадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея Роман Молдованов.
Глава республики подчеркнул, что экологической ситуации в регионе уделяется самое пристальное внимание. Реализация всех крупных проектов начинается с оценки влияния будущего производства на окружающую среду.
Кроме того, вышла на завершающий этап работа по определению регионального оператора по обращению с ТКО, появление которого позволит внедрить современные способы утилизации отходов, ликвидировать проблему незаконных свалок. Важную роль в этой деятельности играет участие профильного Управления.
«Вы поднимаете актуальные вопросы в сфере экологии, лично участвуете в этой работе, помогаете республике во всех начинаниях. Между исполнительными органами власти Адыгеи и Управлением Росприроднадзора по КК и РА достигнут высокий уровень взаимодействия. Это позволяет нам рассчитывать на эффективное решение стоящих задач по защите окружающей среды, сохранению природного богатства региона», — сказал Мурат Кумпилов.
Роман Молдованов отметил, что создание современной системы обращения с ТКО, приведение мест размещения отходов в соответствие с нормами — одна из приоритетных задач, поставленных Президентом России Владимиром Путиным. И проводимая сегодня в республике работа позволит избежать в будущем возникновения экологических проблем.
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