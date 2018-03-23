Вопросы экологии обсудили в Адыгее

Глава республики подчеркнул, что экологической ситуации в регионе уделяется самое пристальное внимание. Реализация всех крупных проектов начинается с оценки влияния будущего производства на окружающую среду.

Кроме того, вышла на завершающий этап работа по определению регионального оператора по обращению с ТКО, появление которого позволит внедрить современные способы утилизации отходов, ликвидировать проблему незаконных свалок. Важную роль в этой деятельности играет участие профильного Управления.

«Вы поднимаете актуальные вопросы в сфере экологии, лично участвуете в этой работе, помогаете республике во всех начинаниях. Между исполнительными органами власти Адыгеи и Управлением Росприроднадзора по КК и РА достигнут высокий уровень взаимодействия. Это позволяет нам рассчитывать на эффективное решение стоящих задач по защите окружающей среды, сохранению природного богатства региона», — сказал Мурат Кумпилов.