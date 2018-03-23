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В Волгоградской области планируют очистить шесть рек по проекту оздоровления Волги
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В Волгоградской области планируют очистить шесть рек по проекту оздоровления Волги 

ТАСС 46 минут назад
МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Власти Волгоградской области планируют реабилитировать шесть водотоков реки Волга и построить 14 локальных очистных сооружений на территории Волгограда в рамках проекта «Оздоровление Волги». Об этом сообщила в пятницу на форуме «Экология» заместитель председателя Волгоградской областной думы Ирина Соловьева.
"Еще одна проблема, которая у нас есть, — это загрязнение реки Волги шестью водотоками на территории Волгограда
Именно в целях сохранения этих водных объектов и предотвращения сбросов загрязненных вод в реку Волга планируется осуществить экологическую реабилитацию указанных рек и строительство 14 локальных очистных сооружений. Это все будет происходить в рамках приоритетного проекта по оздоровлению Волги за счет средств федерального и областного бюджета", — сказала она.
Соловьева пояснила, что эти реки испытывают сильное антропогенное воздействие. Во время дождей на территории застроенных районов Волгограда в них попадают поверхностные стоки со значительной концентрацией загрязняющих веществ.
Министерство природных ресурсов и экологии весной 2017 года внесло федеральный проект «Оздоровление Волги» в правительство РФ. Бюджет проекта — 257 млрд рублей до 2025 года.
В результате реализации планируют на 4,5 куб. км сократить объем загрязненных сточных вод, ликвидировать объекты накопленного вреда окружающей среде, оказывающие негативное влияние на водные объекты, а также реконструировать или построить комплексы очистных сооружений, работа которых позволит снизить негативное воздействие на водные объекты.
IX международный форум «Экология» проходит в Москве 22-23 марта. Организатором выступил заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев. Цель форума — содействие созданию и развитию благоприятный условий для улучшения состояния окружающей среды в России и мире.
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