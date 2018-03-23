В Волгоградской области планируют очистить шесть рек по проекту оздоровления Волги

МОСКВА , 23 марта. / ТАСС /. Власти Волгоградской области планируют реабилитировать шесть водотоков реки Волга и построить 14 локальных очистных сооружений на территории Волгограда в рамках проекта «Оздоровление Волги». Об этом сообщила в пятницу на форуме «Экология» заместитель председателя Волгоградской областной думы Ирина Соловьева.

"Еще одна проблема, которая у нас есть, — это загрязнение реки Волги шестью водотоками на территории Волгограда

Именно в целях сохранения этих водных объектов и предотвращения сбросов загрязненных вод в реку Волга планируется осуществить экологическую реабилитацию указанных рек и строительство 14 локальных очистных сооружений. Это все будет происходить в рамках приоритетного проекта по оздоровлению Волги за счет средств федерального и областного бюджета", — сказала она.

Соловьева пояснила, что эти реки испытывают сильное антропогенное воздействие. Во время дождей на территории застроенных районов Волгограда в них попадают поверхностные стоки со значительной концентрацией загрязняющих веществ.

В результате реализации планируют на 4,5 куб. км сократить объем загрязненных сточных вод, ликвидировать объекты накопленного вреда окружающей среде, оказывающие негативное влияние на водные объекты, а также реконструировать или построить комплексы очистных сооружений, работа которых позволит снизить негативное воздействие на водные объекты.