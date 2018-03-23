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27 марта в 10:00 состоится расширенное заседание Коллегии Департамента природопользования Москвы «О состоянии окружающей среды в городе Москве в 2017…
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27 марта в 10:00 состоится расширенное заседание Коллегии Департамента природопользования Москвы «О состоянии окружающей среды в городе Москве в 2017… 

Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы 1 час назад
Заседание состоится по адресу: Правительство Москвы, Новый Арбат, д.36/9.
С докладами на Коллегии, в частности, выступят руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский, директор ГПБУ «Мосэкомониторинг» Полина Захарова.
В коллегии планируют принять участие:
Бурматов Владимир Владимирович, председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по экологии и охране окружающей среды
Ястребов Сергей Николаевич, заместитель министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации
Дударева Альбина Евгеньевна, председатель Комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты Российской Федерации
Шадриков Александр Валерьевич, Министр экологии и природных ресурсов республики Татарстан
Алексеев Денис Анатольевич, начальник Департамента Росприроднадзора по Центральному федеральному округу
Юлкин Михаил Анисимович, генеральный директор Центра экологических инициатив, глава рабочей группы по климату Комитета по экологии и природопользованию Российского союза промышленников и предпринимателей.
Также в работе Коллегии примут участие представители Минприроды России, межрайонной природоохранной прокуратуры города Москвы, других профильных ведомств, представители органов исполнительной власти субъектов, члены общественных экологических организаций, специалисты предприятий, ученые.
Аккредитация СМИ (ФИО + список аппаратуры) проводится до 15:00  26 марта по тел. : (495) 691-28-90, e-mail:
moseco
Пресс-служба Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы
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